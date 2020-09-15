شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : تكثيف لجان التفتيش والمتابعة على الهيئات الرياضية في جميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال اتصال هاتفي مع المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة والرقابة المالية على جميع الهيئات الرياضية والشبابية في نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات ورصد أية مخالفات مالية أو جوانب تتعلق بإهدار او الإضرار بالمال العام بما يستوجب إحالتها إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها ، كما تم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفى على زيادة أعداد أعضاء لجان التفتيش سواء من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة أو أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية حتى يتسني لها أداء دورها دورها في ضبط الأداء المالى لكافة الهيئات الرياضية في جميع المحافظات .
وبالفعل بدأت اللجان في أعمالها لفحص والتفتيش على كافة الهيئات ، ومن المتوقع ان تكشف الفترة المقبلة عن إحالة العديد من المخالفات ببعض الهيئات الرياضية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه تلك المخالفات .
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