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الامارات | العين يحافظ على آماله الآسيوية بالتعادل مع السد

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق العين اليوم تعادلاً مستحقاً من فريق السد القطري بنتيجة 3-3 في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا، في أول ظهور لـ"الزعيم" منذ توقف النشاط الكروي في الإمارات مارس الماضي. وحافظت النقطة على آمال العين في بلوغ الدور المقبل عن المجموعة الرابعة، رغم صعوبة المهمة في مجموعة تضم كذلك النصر السعودي وسيبهان الإيراني.

وعلى الرغم من أنه الاختبار الكروي الأول لفريق، العين، خاصة بعد أن تأجل دوري الخليج العربي حتى أكتوبر المقبل، إلا أن الفريق قدم مباراة كبيرة.

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ونجح العين في الخروج متقدما في الشوط الأول، بفضل اللاعب المتألق لابا كودجو، الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 5، ثم عزز العين النتيجة عن طريق إسلام خان من تسديدة رائعة، بينما جاء هدف السد الأول عن طريق أكرم عفيف ي الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني هبط أداء العين نتيجة الإرهاق، فنجح السد في تحويل التأخر إلى تقدم بنتيجة 3-2 عن طريق سانتي كازورلا، وبغداد بونجاح، ولكن التوفيق وقف مع العين حيث أحرز لاعب السد خوخي بوعلام، هدفا بالخطأ في مرماه لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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