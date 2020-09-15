شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً..كارتيرون يرحل عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فسخ الفرنسي بارتيس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تعاقده رسمياً مع نادي الزمالك بعد جلسة جمعته بإدارة النادي بعد تلقيه عرضا آخر

ورفض كارتيرون، الاستمرار مع الزمالك وقرر فسخ العقد والرحيل عن الفريق اليوم الثلاثاء.