شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي خاص لمدافع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص علي ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري، علي وضع برنامج تدريبي خاص لعبد الرحمن زين، مدافع الفريق. وكلف ماهر، محمد عبد الكريم، المدرب العام للفريق، بالإشراف علي تنفيذ زين، للبرنامج. ويسعي ماهر، للإرتقاء بمهارات مدافع الفريق، في التعامل مع المواقف الدفاعية المختلفة، وخصوصاً في الكرات العرضية، سواء من الكرات الثابتة او المتحركة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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