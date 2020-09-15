شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. رضا عبدالعال مديراً فنياً لطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد مسؤولو فريق طنطا مع رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الأسبق لقيادة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً لأيمن المزين الذي تقدم بإستقالته مؤخراً عقب الخسارة من أسوان برباعية نظيفة أول أمس الأثنين، ضمن منافست الجولة الـ27 من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يبدأ رضا عبدالعال مهمته مع طنطا خلال الساعات المقبلة ليقود الفريق في الفترة المقبلة حيث يحتل طنطا حالياً المركز الأخير برصيد 17 نقطة.