شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عزاء عزمي مجاهد بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل إقامه عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد إلى موعد لاحق بناءًا على طلب نجله أمير عزمي بسبب إصابته بفيروس كورونا وسوف يتم تحديد الموعد بعد شفائه وأجري أمير عزمي مجاهد اتصالا هاتفيًا بالمستشار مرتضي منصور طالبه فيه تأجيل العزاء بسبب إصابته بفيروس كورونا ورغبته في أخذ عزاء والده وهو واقف علي قدميه. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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