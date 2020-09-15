شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للمجموعة الأساسية في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي بشكل اساسي تدريبات استشفائية خفيفة على هامش المران اليوم الذي أقيم بملعب النادي بناءا على تعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون لعدم ارهاق اللاعبين في ظل ضغط المباريات في الوقت الحالي بمسابقة الدوري العام. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الجولة 28 للدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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