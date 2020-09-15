شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الشمس يهزم الأهلي ويتوج ببطولة الدوري لأول مرة فى تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الاول لكره اليد آنسات للشمس بقيادة ايهاب رؤوف ببطولة الدوري العام لأول مرة في تاريخه بعدما فاز علي الاهلي بنتيجة ٢٥-٢٢ لصالح الشمس .

ونجحت بنات اليد في كسر سيطرة الاهلي علي جميع بطولات اللعبة بعد اداء قوي في اللقاء الذي اقيم اليوم بالنادي وسط فرحة كبيرة من الجميع

وجاءت المبارة حماسية بين الفريقين ، حيث تفوق الفريق الشمساوي في الشوط الأول بنتيجة ١٣/١٤ .

وحضر المبارة الدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والمستشار محسن عبدالقادر والمحاسبة دعاء هشام بركات والكابتن أسامة صلاح عضوي مجلس الإدارة والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي.