شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الشمس يهزم الأهلي ويتوج ببطولة الدوري لأول مرة فى تاريخه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الاول لكره اليد آنسات للشمس بقيادة ايهاب رؤوف ببطولة الدوري العام لأول مرة في تاريخه بعدما فاز علي الاهلي بنتيجة ٢٥-٢٢ لصالح الشمس .
ونجحت بنات اليد في كسر سيطرة الاهلي علي جميع بطولات اللعبة بعد اداء قوي في اللقاء الذي اقيم اليوم بالنادي وسط فرحة كبيرة من الجميع
وجاءت المبارة حماسية بين الفريقين ، حيث تفوق الفريق الشمساوي في الشوط الأول بنتيجة ١٣/١٤ .
وحضر المبارة الدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والمستشار محسن عبدالقادر والمحاسبة دعاء هشام بركات والكابتن أسامة صلاح عضوي مجلس الإدارة والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي.
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