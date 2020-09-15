شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يحدد برنامجاً خاصاً لتأهيل «أوباما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجاً خاصاً ليوسف أوباما لاعب وسط الزمالك لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن لقاء الإنتاج الحربي بسبب الإصابة. واشتمل البرنامج الخاص لأوباما على تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وبعض التدريبات بالكرة. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الدوري الممتاز بالجولة 28 للبطولة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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