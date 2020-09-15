شكرا لقرائتكم خبر عن «حلبية» يطالب «ماهر» بالبدء في ملف الصفقات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عقد المهندس سمير حلبية، رئيس النادي المصري، جلسة مع على ماهر، المدير الفني للفريق.
وأعطي حلبية، للمدير الفني، الضوء الأخضر، للبدء في فتح ملف الصفقات الجديدة، التي يعتزم ضمها للفريق في الموسم المقبل.
وشدد حلبية، على المدير الفني، أن مجلس الإدارة لن يدخر شيء لتدعيم المصري في الموسم الجديد، وإعادته للمكانة التي يستحقها محلياً وافريقيا.
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