شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد العزيز يطالب ناشئي الزمالك التمسك بالفرصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حرص امير عبدالعزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة سريعة مع لاعبي الفريق الشباب المتواجدين في الفترة الحالية بعد تصعيدهم لتدريبات الفريق، حيث قام عبدالعزيز بمنحهم بعض التعليمات وطالبهم بالتركيز في التدريبات لمنحهم فرصا اكبر في المباريات المقبلة للفريق في ظل اهتمام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتصعيد الشباب للفريق منذ عودة الدوري. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الجولة 28 من الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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