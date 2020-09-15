شكرا لقرائتكم خبر عن شابوفالوف يواجه مارتينيز للمرة الأولى في بطولة روما للتنس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
استهل الكندي دينيس شابوفالوف مسيرته ببطولة روما لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بالفوز على الأرجنتيني جيدو بيا بسهولة، بمجموعتين دون رد، ليحجز مقعده في الدور الثاني حيث سيلتقي مع الإسباني بيدرو مارتينيز.
واستطاع المصنف الـ14 عالميا أن يحسم المباراة خلال ساعة و25 دقيقة بنتيجة (6-2) و(6-3)، وسيضرب اللاعب الكندي موعدا في الدور الثاني مع الإسباني بيدرو مارتينيز.
وكان اللاعب الإسباني، المصنف الـ109 عالميا، قد تأهل لنفس الدور إثر فوزه المفاجئ في الدور الأول على الأمريكي سام كويري بمجموعتين نظيفتين أيضا بواقع 6-3 و7-6 (7-3). وستكون المواجهة المقبلة هي الأولى بين اللاعبين خلال مسيرتهما.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر شابوفالوف يواجه مارتينيز للمرة الأولى في بطولة روما للتنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.