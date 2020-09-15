شكرا لقرائتكم خبر عن «خربين» يوافق على الانتقال للزمالك الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أبدي السوري عمر خربين، لاعب نادي الهلال السعودي، موافقته على الانتقال للزمالك، بداية من الموسم المقبل.
ودخل نادي الزمالك، في مفاوضات رسمية مع نظرائهم في الهلال السعودي، للحصول على خدمات خربين.
وسيحسم مسؤولي الهلال موقفهم من انتقال خربين، للزمالك، خلال الأيام المقبلة، على ضوء المقابل المالي، الذي سيتفق عليه الطرفين.
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