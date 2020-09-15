شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يضم جونسالو باسينسيا موسمًا على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي شالكه الألماني اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم البرتغالي جونسالو باسينسيا على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، من صفوف آينتراخت فرانكفورت.
وقال يوخين شنايدر، مدير الكرة في شالكه: «سعداء بنجاحنا في إتمام التعاقد مع جونسالو باسينسيا». وأضاف: «المزيج بين الناحيتين الجسدية والفنية هو ما يميز طريقة لعبه، جونسالو سيجعلنا أكثر خطورة ولا يمكن توقعنا في الثلث الأخير».
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