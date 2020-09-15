شكرا لقرائتكم خبر عن مطاريد برشلونة يعطلان صفقة انتقال ديباي لكامب نو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن نادي ليون لم يتلق بعد عرضاً رسمياً من برشلونة بشأن ديباي. وأضاف التقرير الفرنسي، أن انتقال ديباي يتوقف على مدى نجاح برشلونة في التخلص من بعض اللاعبين الذين لا يريدهم المدرب الجديد رونالد كومان وعلى رأسهما الثنائي لويس سواريز وآرتورو فيدال الذي ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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