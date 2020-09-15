شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمته مع نيمار.. مدافع مارسيليا مهدد بالقتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي ألفارو جونزاليس، مدافع مارسيليا تهديدات بالقتل بعد نشر أرقام هاتفه على وسائل الإعلام البرازيلية.

وقال أندريه فيلاش بواش، المدير الفني لفريق مارسيليا:«لقد تلقى مدافعي بالفعل تهديدات بالقتل بعد نشر أرقام هاتفه عبر وسائل الإعلام البرازيلية، أبلغنا الشرطة بالأمر، ليقوموا بعملهم، هذه هي عواقب اتهامات نيمار أتمنى أن ينتهي كل شيء قريبا«.

وقال بواش في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء نشره العديد من الصحف الفرنسية، «لقد عانى نيمار نفسه من اتهامات باطلة، ويعلم تأثيرها تمامًا، مزاعم نجم السامبا غير صحيحة، إنها قضية حساسة، لكن باريس ومارسيليا يساعدان في إثبات الحقيقة».