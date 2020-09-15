شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يرفض رحيل «بامبو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، رحيل كريم بامبو، عن الفريق، في نهاية الموسم.

وتلقي بامبو، عدة عروض محلية للشراء النهائي من الزمالك، بعدما رفض مجلس الإدارة، فكرة اعارة أي لاعب.

وعقد كارتيرون، جلسة مع بامبو، طالبه خلالها بالإستمرار على نفس المستوي في التدريبات، خصوصاً وانه يتملك قدرات فنية وبدنية متميزة، تؤهله ليكون احد العناصر الأساسية للفريق، خلال الفترة المقبلة.