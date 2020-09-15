ليفربول يضع مهاجمه على لائحة البيع والنوادي تترقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

أشارت شبكة "تريبال فوتبول" البريطانية، إلى أن إدارة ​ليفربول​ وضعت المهاجم ​ديفوك أوريغي​ على قائمة المغادرين في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأفادت أن هناك عدة أندية مهتمة بخدمات البلجيكي أبرزها أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد، إلى جانب فولهام وليدز يونايتد، موضحة أن إدارة الريدز لم تتلق أي عرض رسمي حتى الساعة.

وأضافت أن ​فنربخشة​ التركي يرغب أيضاً بالحصول على خدمات اوريغي ولكن على سبيل الإعارة.

وختمت الشبكة أن ليفربول سيسمح بإنتقال أوريغي إلى فنربخشة، شرط أن يوافق النادي التركي على إدراج بند الشراء الإلزامي في عقد الإعارة.