- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المعز علي: مباراتنا امام الشارقة لم تكن سهلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
كشف قائد نادي الدحيل المعز علي عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه القطري على نظيره الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.
وخلال تصريحات له، قال المعز علي: "المباراة لم تكن سهلة، واجهنا بطل الدوري الإماراتي في الموسم الماضي".
واضاف: "نحن سعداء لنجاحنا في تحقيق الانتصار، وهذا هو الأهم في مثل هذه المباريات القوية".
واختتم: "تنتظرنا مباراة ثانية بعد 3 أيام أمام نفس الفريق، والآن علينا التجهيز بكل قوة لتحقيق الانتصار في هذه المباراة، من أجل المنافسة على صدارة المجموعة".
كانت هذه تفاصيل خبر المعز علي: مباراتنا امام الشارقة لم تكن سهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.