المعز علي: مباراتنا امام الشارقة لم تكن سهلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

كشف قائد نادي ​الدحيل​ ​المعز علي​ عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه القطري على نظيره ​الشارقة​ الإماراتي في ​دوري أبطال آسيا​.

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وخلال تصريحات له، قال المعز علي: "المباراة لم تكن سهلة، واجهنا بطل الدوري الإماراتي في الموسم الماضي".

واضاف: "نحن سعداء لنجاحنا في تحقيق الانتصار، وهذا هو الأهم في مثل هذه المباريات القوية".

واختتم: "تنتظرنا مباراة ثانية بعد 3 أيام أمام نفس الفريق، والآن علينا التجهيز بكل قوة لتحقيق الانتصار في هذه المباراة، من أجل المنافسة على صدارة المجموعة".