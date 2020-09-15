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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سميث: أستون فيلا لديه تقليد عظيم في بطولة كأس الرابطة الانجليزية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
تحدث المدير الفني لنادي استون فيلا دين سميث عن استعدادات فريقه لخوض منافسات كأس الرابطة الانكليزية.
وقال سميث في تصريحات صحفية:"لقد خضنا بعض المباريات التمهيدية للموسم الجديد والتي جعلتنا مستعدين لذلك، مثل بريستول سيتي ، ويكومب ، أرسنال ومانشستر يونايتد، إنها مباراة مهمة ، لأنها أول مباراة لنا ، ونريد أن نبدأ بداية إيجابية حقًا".
وتابع: "لقد ذهب جيك بوكستون إلى هناك وسيكون لديه طموحات في الفوز بالكأس ، لذلك نأمل أن نقدم أداء احترافيًا حقًا".
وواصل: "كما قلت مرات عديدة من قبل ، إنها مسابقة نأخذها على محمل الجد ، وصلنا إلى النهائي الموسم الماضي وخسرنا بفارق ضئيل عن نادي مانشستر سيتي".
وأتم : "أستون فيلا لديه تقليد عظيم في هذه المسابقة وسنقوم بكل ما في وسعنا لمواصلة ذلك".
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