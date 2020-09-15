سميث: أستون فيلا لديه تقليد عظيم في بطولة كأس الرابطة الانجليزية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

تحدث المدير الفني لنادي ​استون فيلا​ ​دين سميث​ عن استعدادات فريقه لخوض منافسات ​كأس الرابطة الانكليزية​.



وقال سميث في تصريحات صحفية:"لقد خضنا بعض المباريات التمهيدية للموسم الجديد والتي جعلتنا مستعدين لذلك، مثل بريستول سيتي ، ويكومب ، أرسنال ومانشستر يونايتد، إنها مباراة مهمة ، لأنها أول مباراة لنا ، ونريد أن نبدأ بداية إيجابية حقًا".

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وتابع: "لقد ذهب جيك بوكستون إلى هناك وسيكون لديه طموحات في الفوز بالكأس ، لذلك نأمل أن نقدم أداء احترافيًا حقًا".

وواصل: "كما قلت مرات عديدة من قبل ، إنها مسابقة نأخذها على محمل الجد ، وصلنا إلى النهائي الموسم الماضي وخسرنا بفارق ضئيل عن نادي مانشستر سيتي".

وأتم : "أستون فيلا لديه تقليد عظيم في هذه المسابقة وسنقوم بكل ما في وسعنا لمواصلة ذلك".