ريال مدريد يقترب من تجديد عقد قائده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

بات ​ريال مدريد​ قريباً من التوصل إلى إتفاق جديد مع قائد الفريق ​سيرجيو راموس​ لتجديد عقده لموسمين إضافيين.

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وأشار برنامج "الشرنغيتو" إلى أن رئيس النادي ​فلورنتينو بيريز​ إجتمع براموس، للإتفاق على تجديد التعاقد كي يعتزل اللاعب في صفوف الميرينغي.

ويستمر عقد راموس مع ريال مدريد حتى صيف العام 2021 وإذا ما جدده لموسمين فقد يبقى حتى العام 2023 ليعتزل بعدها على أن ينضم للجهاز التدريبي في النادي.

وكان راموس قريباً من الرحيل في العام الفائت، لكنه فضّل البقاء والاستمرار في السانتياغو برنابيو.