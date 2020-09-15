الاتحاد الكويتي يؤجل نهائي كأس الأمير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

اعلنت مصادر صحفية ان ​الاتحاد الكويتي لكرة القدم​ كشف عن تأجيل نهائي ​كأس الأمير​، الذي كان مقررًا في 17 الشهر الحالي على ملعب جابر، بين الكويت والعربي.



ولم يعلن اتحاد الكرة، خبر التأجيل أو أسبابه بشكل رسمي حتى الآن، وكشفت بعض المصادر، عن تأجيل المباراة النهائية إلى 21 أيلول الجاري، مشيرة إلى أن قرار التأجيل جاء بالتوافق مع طرفي النهائي، من أجل منحهم المزيد من الوقت للاستعداد، وكذلك منح الفرصة لاتحاد الكرة والشركة الراعية للتجهيز ومراسم التتويج بصورة تعكس الاهتمام بالحدث الكبير الذي يحمل اسم أمير الكويت.