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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخليفي وفالك يواجهان حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
تواصلت محاكمة رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي والأمين العام السابق للفيفا جيروم فالك في سويسرا.
وتستمع المحكمة الجنائية الفدرالية لفالك، الذي يواجه حكما بالسجن لمدة خمس سنوات مثل الخليفي، من خلال التطرق إلى جوهر القضية بعد اليوم الأول الذي خصص لاعتراضات دفاعهما على الدعوى.
ورفض القضاة السويسريون الثلاثة الدفوع التي اعتبرت هذه القضية "ملطخة" و"ملوثة" بشبهة التواطؤ بين النيابة العامة السويسرية و"الفيفا"، والتي هي موضوع تحقيق فتح هذا الصيف.
واعتبرت المحكمة أنه ليس هناك ما يثبت "أن وسائل الإثبات في الإجراءات الحالية ستفسد بهذه القضية التي هي بالتأكيد مدوية ولكنها منفصلة تماما".
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