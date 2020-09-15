دوري ابطال اسيا: العين تعادل ايجابياً امام السد وفوز صعب للدحيل على الشارقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة ​دوري ابطال اسيا​ لكرة القدم، تعادل فريق ​العين​ الاماراتي ايجابياً امام ضيفه السد القطري، وانتهت المواجهة التي اقيمت على ملعب جاسم بن حمد بواقع 3 - 3.



تمكن فريق اصحاب الارض من افتتاح التسجيل باكراً وتحديداً في الدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب لابا فودوه، وذلك قبل ان يحرز لاعب السد اكرم حسن عفيف هدف التعادل في الدقيقة 35، ليرد عليه اسلام خان سريعاً مسجلاً الهدف الثاني لفريق العين، وفي الدقيقة 55 سجل لاعب فريق السد سانتي كازورلا هدف التعادل من جديد، ليخطف زميله بغداد بونجاح هدف التقدم للسد في الدقيقة 60، ولكن فرحتهم لم تكتمل حيث سجل زميله بوعلام خوخي هدف في مرمى فريقه بعد 7 دقائق فقط.

وفي مباراة اخرى، حقق فريق ​الدحيل​ القطري فوزاً صعباً على نظيره ​الشارقة​ الاماراتي بنتيجة 2 – 1.