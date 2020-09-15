شكرا لقرائتكم خبر مفاوضات جادة بين الهلال وروجيه مارتينيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة “eluniversal” عن مفاوضات جادة يقوم بها نادي الهلال خلال الفترة الحالية مع لاعب نادي أمريكا المكسيكي، الكولومبي الدولي، روجيه مارتينيز، للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة المحتملة ستكلف الهلال 4.1 ملايين دولار. وقال موقع Transfermarketing، إن النادي المكسيكي سيخسر نحو مليوني دولار، حيث إنه استقطب اللاعب مقابل 6 ملايين دولار قادما من فياريال الإسباني في يناير 2018.

وكان روجيه مارتينيز بدأ مسيرته الاحترافية مع راسينج الأرجنتيني في عام 2013، وتمت إعارته إلى أكثر من فريق، حتى انتقل إلى جيانغسو سونينغ الصيني في 2016، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني في يناير 2018، وأمضى 6 أشهر قبل أن يحط الرحال في أمريكا المكسيكي.

أرقام روجيه مارتينيز: