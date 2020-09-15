مفاوضات جادة بين الهلال وروجيه مارتينيز

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وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة المحتملة ستكلف الهلال 4.1 ملايين دولار. وقال موقع Transfermarketing، إن النادي المكسيكي سيخسر نحو مليوني دولار، حيث إنه استقطب اللاعب مقابل 6 ملايين دولار قادما من فياريال الإسباني في يناير 2018.
وكان روجيه مارتينيز بدأ مسيرته الاحترافية مع راسينج الأرجنتيني في عام 2013، وتمت إعارته إلى أكثر من فريق، حتى انتقل إلى جيانغسو سونينغ الصيني في 2016، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني في يناير 2018، وأمضى 6 أشهر قبل أن يحط الرحال في أمريكا المكسيكي.
أرقام روجيه مارتينيز:
- خاض مع فريق أمريكا المكسيكي77 مباراة.
- حقق مع أمريكا لقب الدوري والكأس في المكسيك.
- أحرز 18 هدفا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.
- سجل مع فريق جيانغسو سونينغ الصيني 20 هدفا، من أصل 42 مباراة، وصنع 10 أهداف.
- لعب مع راسينج 30 مباراة وسجل 8 أهداف.
- سجل هدفا وحيدا مع فياريال الإسباني من 9 مباريات.
- خاض 17 مباراة دولية، وسجل هدفين، وشارك منتخب كولومبيا تحت 23 عاما، ومثله في 4 مباريات وأحرز 5 أهداف.
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