جينك يريد مدرب الرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه نادي جينك البلجيكي اهتمامه إلى مدرب فريق الرائد، الألباني بينسيك هاسي، للتعاقد معه مديرا فنيا للفريق خلفا للمقال، الروماني لازلو بولوني الذي سبق له تدريب الاتحاد في 2015. ورغم تمسك الرائد بمدربه لتنفيذ مشاريع مستقبيلة تهم كرة القدم بالاتفاق مع مجلس الإدارة برئاسة فهد المطوع، إلا أن النادي البلجيكي أظهر إصرارا لاستقطاب المدرب. وكان هاسي نجح في فرض اسم الرائد خلال الموسم الحالي كمنافس قوي اقترب كثيرا من الحصول على مركز مؤهل للعب بدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، قبل أن يستسلم للمركز السادس بفارق بسيط من النقاط المؤهلة لأبطال آسيا.

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