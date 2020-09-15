السد يعلن إصابة سعود بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي السد القطري تعرض لاعبه سعود النصر للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وكان النصر موجودا في معسكر فريقه استعدادا لمواجهة العين الإماراتي أمس ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، حيث انطلقت منافسات دور المجموعات لغرب القارة في العاصمة القطرية الدوحة أمس الأول، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل. ويلعب السد ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا النصر السعودي والعين الإماراتي وسباهان الإيراني.

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