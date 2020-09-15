ضمك يتعاقد مع البركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع أمس التعاقد مع اللاعب إبراهيم علي البركة قادما من فريق البكيرية الذي ينشط بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. وسبق للبركة الذي يلعب في خط الوسط، تمثيل فريقي التعاون والمجزل قبل الانتقال إلى البكيرية.

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