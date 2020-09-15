شكرا لقرائتكم كارتيرون يفسخ تعاقده مع نادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة النادي الزمالك باعتذاره بشكل رسمي عن تدريب الفريق الأبيض. وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واعتذر خلالها عن الاستمرار، مع التزامه بدفع الشرط الجزائي، وحاول الأخير إقناع المدرب بالعدول عن قراره لكنه صمم على الرحيل وفسخ العقد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يفسخ تعاقده مع نادى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.