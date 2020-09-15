شكرا لقرائتكم فوز الزمالك وسبورتنج فى ختام دورى سيدات اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 31/28 فى إطار الجولة الختامية بدورى السيدات ليحصد المركز الخامس ، بينما شهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الطيران على سموحة 27/23 و سبورتنج على المعادى 30 / 24 و الشمس على الأهلى 25 / 22. ، وجاء الترتيب النهائي للمسابقة ، الشمس فى المركز الأول و الأهلى ثانيا و سبورتنج ثالثًا و سموحة رابعا و الزمالك خامسًا و المعادى سادسا و الطيران سابعا الجزيرة ثامنا .
وشهدت الجولة قبل الأخيرة بدورى سيدات كرة اليد التى أقيمت السبت الماضى، فوز الأهلى على سبورتنج 26/ 20، ووتعادل سموحة مع الجزيرة بنتيجة 27/27، وفوز الشمس على الزمالك بنتيجة 29 / 26 .
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