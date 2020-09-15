شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. تدريبات عنيفة لرباعي حراسة المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمود عبد الرحيم جنش ومحمد ابوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت اشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس. Advertisements وحرص عبد السلام على وضع برنامج خاص يعتمد على زيادة رد الفعل والتعامل مع الكرات العرضية للحراس الأربعة. ويستعد الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته أمام أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

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