المقاصة يتقدم على نادي مصر بهدف نظيف فى الشوط الأول

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جدة - عمرو شويل نجح فريق مصر المقاصة فى إنهاء الشوط الأول لصالحه بالتقدم بهدف نظيف أمام نظيره فريق نادى مصر بهدف عمرو مرعى ، فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز . ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم في المقابل يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 وتعادل في 10 وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 37 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى. ودخل المقاصة المباراة بتشكيل يتكون من .. حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن Advertisements خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي. فيما جاء تشكيل فريق نادي مصر .. حراسة المرمى: عصام ثروت. خط الدفاع: علاء عطا – أحمد يوسف – محمود شبانه – شريف أشرف. خط الوسط: ويليس الفيس – هشام عبد الحميد – مؤمن إبراهيم – أحمد الشيخ. خط الهجوم: كليف – رضا الويشي.

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