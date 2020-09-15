شكرا لقرائتكم المقاصة يهزم نادي مصر بثلاثية نظيفة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق مصر المقاصة الفوز على نظيره نادى مصر بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز أهداف المباراة عمرو مرعى فى الدقيقة 16 وشمس بيكلى فى الدقيقة 92 ، وصلاح ريكو فى الدقيقة 95 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يقفز فريق مصر المقاصة إلى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدف في المقابل استمر نادى مصر فى المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 3 وتعادل في 10 وخسر 13 مواجهة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 40 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

وظهر إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر القاصة ، فى مدرجات استاد المقاولون العرب لمتابعة اللقاء فنياً ، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت داخل الفريق الفيومي، حيث غاب جلال عن تدريبات الفريق أمس ، تضامناً مع اللاعبين بسبب عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة ، بالإضافة إلى تلقيه عرضاً كبيراً لتدريب فريق بيراميدز وفقاً لتصريحات وليد هويدي مدير الكرة للفريق .

ودخل المقاصة المباراة بتشكيل يتكون من ..

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن

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خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم

الهجوم: باولن فوافي وعمرو مرعي.

فيما جاء تشكيل فريق نادي مصر ..

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: علاء عطا – أحمد يوسف – محمود شبانه – شريف أشرف.

خط الوسط: ويليس الفيس – هشام عبد الحميد – مؤمن إبراهيم – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: كليف – رضا الويشي.