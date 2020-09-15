شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. حازم أمام وعبد الله جمعه يواصلان التأهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جهاز الزمالك، أن الثنائى حازم إمام وعبد الله جمعة، لاعبا الأبيض، سيواصلان عملية التأهيل، حيث خاض الثنائى تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران الفريق الأول اليوم، الثلاثاء، بعدما قاموا بالجرى الخفيف حول الملعب، تحت إشراف عمرو مطراوى، اخصائى التأهيل فى الفريق الأبيض، وذلك لتجهيزهما للمرحلة المقبلة من مباريات الدورى الممتاز، بعدما غاب الثنائى عن مباريات الأبيض التى كان أخرها لقاء الإنتاج الحربى، الذى جمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهى لصالح الأبيض بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته أمام أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.