شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. أمير عبد العزيز يمنح اللاعبين الشباب تعليمات خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي علي عقد جلسة سريعة مع لاعبي الفريق الشباب المتواجدين في الفترة الحالية بعد تصعيدهم لتدريبات الفريق حيث قام بمنحهم بعض التعليمات وطالبهم بالتركيز في التدريبات للحصول على فرص اكبر في المباريات المقبلة للفريق في ظل اهتمام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتصعيد الشباب للفريق منذ عودة الدوري. ويستعد الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته أمام أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

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