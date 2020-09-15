شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل إقامة عزاء الراحل عزمى مجاهد بناءً على طلب نجله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تأجيل إقامة عزاء المرحوم عزمى مجاهد، نجم الأبيض ومنتخب مصر السابق للكرة الطائرة، إلى موعد لاحق بناءً على طلب نجله أمير عزمى بسبب إصابته وأسرته بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد إقامة عزاء مجاهد بعد شفاء نجله أمير، وذلك بعدما كان مرتضى منصور قد قرر إقامة عزاء عزمى مجاهد السبت المقبل فى مقر النادى بدلاً من مسجد الحامدية الشاذلية.

ويستعد الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لخوض مباراته أمام أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.