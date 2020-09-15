شكرا لقرائتكم محمد شبانة يكشف شرط الأهلي لاستمرار وليد أزارو فى القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " اليوم السابع " أن مسئولو النادي الأهلي وضعو شرطا لاستمرار المغربي وليد أزارو في صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته علي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، ويعود وليد أزارو للقاهرة قادما من المغرب خلال أسبوع بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها بعد قطع اعارته في السعودية.

تابع محد شبانه عبر برنامج " مع شبانة" على تلفزيون اليوم السابع أن مسئولو الأهلي عرضو علي أزارو رفع قيمة عقده من 700 ألف دولاء إلى مليون دولار سنويا لتمديد عقده وهو العرض الذي لم يوافق عليه اللاعب حتي الآن بشكل رسمي، واستقرت إدارة الأهلي علي بيع اللاعب حال عدم موافقته علي تمديد عقده بنهاية الموسم الجاري.

Advertisements

أضاف شبانة في تلفزيون اليوم السابع ، أنه في الوقت الذي اتخذت ادارة الأهلي قرارا بعمل مسحات كورونا اسبوعيا مرتين وحتي موعد مباراة الوداد المغربي المقرر اقامتها يوم 18 أكتوبر المقبل في نصف نهائي بطولة افريقيا علي حساب خزينة النادي وذلك بعد قرار الجبلاية بإلغاء المسحات لكل الأندية محليا والاكتفاء بالرابيد تيست ، وتكلف عمل المسحة الواحد للشخص3 آلاف جنيه وبالنسبة للفريق بالكامل 150 ألف جنيه مما يعني صرف الأهلي مبلغ يصل لمليون و 200 ألف جنيه علي المسحات في حالة إجراء 8 مسحات بواقع مسحتين إسبوعيا، حتي مواجهة الوداد ، ويري مسئولو الأهلي أن نتائج الرابيد تيست غير دقيقه وبالتالي لا بد من عمل المسحات لتدارك أي مشكله مبكرا ولتجنب خسارة أي لاعب هام قبل استئناف بطولة أفريقيا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.