شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمواجهة الإسماعيلي ضد المقاولون فى موقعة أولاد العم بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة النادى الإسماعيلى فى الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد الاسماعيلية، في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما فاز ذئاب الجبل على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة..وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: فى حراسة المرمى محمود أبو السعود، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، كريم مصطفى، حسن الشامى، محمد مجلى، أحمد الشيمى، معروف يوسف، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.

كما أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو تشكيل لاعبيه لملاقاة المقاولون العرب وجاء تشكيل اللاعبين كالتالى:

حارس مرمى .. محمد فوزى ، خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى ، خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش

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وفي الخط الهجومي ، همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

وتبدو مباراة الليلة هي الظهور الأول للبرازيلى هيرون ريكاردو في ولايته الثالثة مع الاسماعيلى، ويسعى لانتشال الفريق الأصفر من عثراته هذا الموسم عن طريق خطف انتصار يساهم في ترك انطباع جيد عن رحلته المقبلة مع الدراويش، في المقابل يتمسك عماد النحاس المدير الفني للمقاولون في حظوظه بإنهاء الموسم في المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد عن طريق استمرار الانتصارات في الجولات المقبلة لملاحقة الزمالك.