مكتشف رمضان: رأيه غير معلوم.. والاحتراف من بيراميدز أفضل من الأهلي (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خطوة مفاجئة اتخذها رمضان صبحي باختيار الرحيل عن الأهلي بعد نهاية إعارته من هدرسفيلد تاون الإنجليزي والانضمام إلى بيراميدز بعقد مدته خمسة أعوام بدء من الموسم المقبل 2020/2021، وهو ما أكده محمود نصر، مدرب اللاعب في بداية مسيرته.

رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي استهل مشواره مع كرة القدم في مركز شباب أرض اللواء، الذي انتقل منه إلى النادي الأهلي حيث بدأ في قطاع الناشئين وفرض موهبته، وكانت بطولة كأس زايد للشباب في عام 2014 الانطلاقة الحقيقية لصاحب الـ23 عاما.

وسرعان ما تم تصعيد رمضان إلى الفريق الأول بالأهلي قبل أن يكمل عامه الـ17 في موسم 2013/2014، ليستمر مع الفريق حتى عام 2016 قبل أن يخرج للاحتراف مع ستوك سيتي الإنجليزي، ومنه إلى هدرسفيلد تاون في 2018، قبل أن يعود للأهلي في يناير 2019 ليقضي 18 شهرا على سبيل الإعارة.

الخليج 365 أجرى حوارا مع محمود نصر، أول مدرب لرمضان صبحي في مسيرته، للحديث معه عن اكتشاف موهبته ورأيه في خطوة انتقاله إلى بيراميدز.

وجاء نص الحوار كالتالي..

- في البداية، كيف اكتشفت موهبة رمضان صبحي؟

جاء اللاعب مع والدته للتدريب في مركز شباب أرض اللواء عندما كان يبلغ من العمر 7 سنوات، ولم تكن تلك المرحلة السنية متوفرة معنا وأصريت على عدم قبوله لصغر سنه، لكن والدته طلبت إخضاعه لاختبار صغير وفوجئت من خلاله ببنيانه الجسماني والموهبة الربّانية التي يتمتع بها، فقررت ضمه وتدرب تحت قيادتي حتى أثقل موهبته وتجهيزه للانضمام مع لاعب آخر إلى فريق مواليد 1993 الذي يلعب دوري.

- وكيف انتقل إلى الأهلي؟

لم يكن مركز شباب أرض اللواء مسجلا في البداية لدى اتحاد الكرة، وكنا نضطر إلى إرسال اللاعبين إلى اختبارات للأندية، وكان رمضان بين اللاعبين الذين ذهبوا لاختبارات نادي مزارع دينا وكان لا يزال صغيرا في السن، فقال لي المسؤولون هناك إن اللاعب يملك الإمكانيات التي تسمح له باللعب للأهلي، فتواصلت مع المدرب بدر رجب وأخبرته بأنني أملك لاعبا وأريدك أن تشاهده، وعندما شاهده في دورة مصغرة بنادي الطالبية بالهرم نال إعجابه من خلالها، ثم ذهبت به إلى الأهلي ليبدأ حياته مع النادي.

- كيف ترى خطوة انتقاله إلى بيراميدز؟

رأيتها مثلما رآها الجميع، كنا نتمنى أن يستمر في الأهلي ولكن كان له رأي آخر لا يعلمه أحد.

- هل حدث أي تواصل بينكما؟

كان يحدث اتصال بيننا باستمرار، لكني لا أستطيع التواصل معه خلال الفترة الحالية لأنه أغلق جميع هواتفه.

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- كيف علمت أن رمضان سينتقل إلى بيراميدز؟

علمت من خلال وسائل الإعلام، كان اللاعب في طريقه للبقاء بين صفوف الأهلي بشكل طبيعي، لكن انتقاله إلى بيراميدز لم يستغرق سوى يومين فقط.

- ماذا كنت تفضل لرمضان، البقاء في الأهلي أم الاحتراف؟

فرصة الاحتراف ستأتيه عن طريق بيراميدز أفضل من الأهلي، لأن شركة أبو ظبي للاستثمار لديه عدة أندية حول العالم وهي التي ستقوم بتسويقه، ليس من المعقول أن تدفع الشركة كل هذه الأموال من أجل إشراك لاعب في الدوري المصري، وبالتالي ستساعد رمضان صبحي في الاحتراف الذي يستهدفه اللاعب، لأن بيراميدز شركة تسويق تهدف إلى الربح، هل دفعوا 200 مليون جنيه في لاعب حتى يلعب بالدوري المصري؟

- هل ترى أن الأهلي قدَّم ما بوسعه للإبقاء على خدمات رمضان؟

لا أعلم الحيثيات الداخلية، كل يوم ترى كلاما مختلفا وقصص غير القصص، لكن رحيله عن الأهلي إلى بيراميدز كان مفاجأة بالنسبة لي.

- قال الكثيرون إن رمضان انتقل إلى بيراميدز من أجل المال، كيف ترى ذلك؟

بالتأكيد، وقال اللاعب ذلك بنفسه، حيث خرج في إحدى المقابلات التلفزيونية ليؤكد أن لديه التزامات وأسرة.

- هل ترى أن أسرة رمضان كان لها دور في بقاء اللاعب في مصر أو انتقاله إلى بيراميدز؟

ما أعلمه أن أهله المقيمين في أرض اللواء حاليا، وهم والدته وأخوته الذين على تواصل دائم معي، لم يكن يعلموا أي شيء عن انتقال رمضان إلى بيراميدز، وهذا شيء مؤكد.

- هل ترى أنه سيستطيع تحمل الضغوط التي ستواجهه؟

رمضان صبحي يتمتع بشخصية تساعده على تحمل أي شيء، لكن ربنا يستر من حدوث أي مشاكل من خلال المنتخب.

- هل ستلقي تلك الصفقة بظلالها على المنتخب الأولمبي أو المنتخب الأول؟

لا توجد أي مشكلة بشأن المنتخب الأولمبي، لكن قد تكون هناك أزمة لدى المنتخب الأول لأن هناك مشكلة بين الجهاز الفني بقيادة حسام البدري مع مسؤولي بيراميدز بعد الأزمة الأخيرة بعدم انضمام لاعبي الفريقه لمنتخب مصر، وبالتالي قد يتأثر رمضان صبحي.

- في النهاية، ما هي رسالتك لرمضان صبحي؟

أتمنى له التوفيق وتكون فترته مع بيراميدز قصيرة حتى يستكمل حلمه في الاحتراف الخارجي.