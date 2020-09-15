مران الزمالك.. تأهيل حازم وعبدالله.. جلسة مع اللاعبين الشباب.. وبرنامج خاص لـ "أوباما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعبه؛ استعداداً لمباراتهم المقبلة أمام أسوان ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري.

وخاض حازم إمام وعبد الله جمعة لاعبا الفريق تدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران؛ حيث قام الثنائي بالجري الخفيف حول الملعب تحت إشراف د. عمرو مطراوي إخصائي التأهيل في الفريق لتجهيزهما للمرحلة القادمة من المباريات في الدوري العام.

وحرص أمير عبدالعزيز، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على عقد جلسة سريعة مع لاعبي الفريق الشباب المتواجدين في الفترة الحالية بعد تصعيدهم لتدريبات الفريق حيث قام بمنحهم بعض التعليمات وطالبهم بالتركيز في التدريبات لمنحهم فرصاً أكبر في المباريات المقبلة للفريق في ظل اهتمام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتصعيد الشباب للفريق منذ عودة الدوري.

ووضع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجاً خاصاً ليوسف أوباما لاعب وسط الزمالك لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن لقاء الإنتاج الحربي بسبب الإصابة.

واشتمل البرنامج الخاص لأوباما على تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب وبعض التدريبات بالكرة.

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وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي بشكل أساسي تدريبات استشفائية خفيفة على هامش المران اليوم الذي أُقيم بملعب النادي بناءًا على تعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون لعدم ارهاق اللاعبين في ظل ضغط المباريات في الوقت الحالي بمسابقة الدوري العام.

وخاض فرجاني ساسي ومحمد أوناجم ومصطفي محمد لاعبو الفريق خاصة في الجيمانزيوم اليوم بناء على قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وفضّل كارتيرون خوض الثلاثي تدريبات في الجيمانزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية لعدم إرهاقهم خاصة أن ساسي كان يُعاني من كدمة في الظهر ابعدته عن لقاء الإنتاج الحربي الأخير بمسابقة الدوري العام.

وقام الجهاز الفني للفريق بعمل تدريبات خاصة بالكرة للاعبي الفريق الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في لقاء الإنتاج الحربي في الدوري؛ حيث اشتملت التدريبات الخاصة لهؤلاء اللاعبين على تنفيذ جمل فنية، كما حرص أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق على متابعتها وتصحيح الأخطاء للاعبين.

وخاض محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.

وحرص عبد السلام على وضع برنامج خاص يعتمد على زيادة رد الفعل والتعامل مع الكرات العرضية للحراس الأربعة