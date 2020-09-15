بلعمري يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:
نفى الدولي الجزائري جمال بلعمري، مدافع الشباب السعودي، وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.
وقال بلعمري، في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء: "لا توجد أي مفاوضات رسمية من جانب الأهلي لضمي، ولم يتواصل معي أي مسؤول من النادي بشأن هذا الأمر".
وكان مصدر بالنادي الأهلي صرح لمصراوي أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يُفاضل بين 3 مدافعين لضم أحدهم لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)
يذكر أن بلعمري يبلغ من العمر 30 عاما، وخاض مع فريق الشباب تسع مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، لكنه خرج من حسابات الجهاز الفني خلال الفترة الماضية.
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