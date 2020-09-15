3 حلول.. كيف يتغلب فايلر على أزمة الأهلي أمام المقاصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يواجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، أزمة نقص المدافعين خلال مواجهة المقاصة المقررة يوم السبت المقبل، ضمن الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري.

ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة من أجل التتويج رسميا بمسابقة الدوري، للمرة الـ42 في تاريخه.

الأهلي يواجه أزمة في مركز قلب الدفاع بعد إصابة رامي ربيعة بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة الاتحاد السكندري.

كما يغيب ياسر إبراهيم بسبب إصابته بفيروس كورونا، وكذلك محمود متولي الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويغيب أحمد فتحي عن مواجهة المقاصة للإيقاف، بعد طرده في مباراة الاتحاد السكندري.

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ولا يتواجد في قائمة الأهلي استعدادا لمباراة المقاصة سوى أيمن أشرف في مركز قلب الدفاع، في ظل عدم وجود أي مدافع من اللاعبين الشباب المنضمين لقائمة الفريق الأول.

ويفكر فايلر في 3 حلول لحل أزمة قلب الدفاع أمام المقاصة:

- الحل الأول أمام فايلر وهو الدفع بحمدي فتحي لاعب الوسط في مركز قلب الدفاع، حيث سبق وأن لعب في ذلك المركز لبعض الوقت في مباراة السوبر أمام الزمالك بداية الموسم والتي انتهت بفوز الأهلي 3-2، على أن يلعب الثنائي عمرو السولية، وأليو ديانج في وسط الملعب.

- الحل الثاني وهو لجوء فايلر للدفع بمحمود وحيد ظهير أيسر الفريق في مركز قلب الدفاع.

- الحل الثالث، وهو اللجوء لمحمد هاني للعب في مركز قلب الدفاع، حيث سبق ولعب في ذلك المركز في أكثر من مباراة سابقا، فيما يتم اللجوء للدفع بحسين الشحات في حال جاهزيته في مركز الظهير الأيمن، مركزه السابق وقت لعبه مع نادي المقاصة.

ويبدأ حسين الشحات المشاركة جماعيا مع الفريق بدءًا من مران الأربعاء، بعد عودته من الإصابة.