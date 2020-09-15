الخليج 365 يكشف.. 3 مدافعين على رادار الأهلي.. بدر وبلعمري وشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني يُفاضل بين 3 مدافعين لضم أحدهم لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن الأهلي يفاضل بين الثلاثي الدولي الجزائري جمال بلعمري من الشباب السعودي، والجزائري فاروق شافعي مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، والمغربي بدر بنون من الرجاء المغربي.

وزعمت تقارير مغربية اليوم الثلاثاء، إتمام النادي الأهلي لاتفاقه مع بدر بنون في صفقة قياسية كلفت القلعة الحمراء 5 مليون دولار.

ويبحث النادي الأهلي عن دعم مركز قلب الدفاع، بعد إصابة محمود متولي بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة لغياب سعد سمير منذ عام بسبب إصابة بقطع في وتر أكيلس، مع تكرار إصابات لاعبي قلب الدفاع.