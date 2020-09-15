مصدر لمصراوي: حسين الشحات يعود للمشاركة في مران الأهلي الجماعي غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن لاعب فريق الكرة بالنادي حسين الشحات، سيعود مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع باقي اللاعبين غدا الأربعاء.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي إن حسين الشحات تواجد في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد الماضية بالدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأضاف، أن الشحات شارك بشكل جزئي في التدريبات، مؤكدًا أن اللاعب سيشارك في التدريبات الجماعية غدا الأربعاء.

Advertisements

وكان الشحات غاب عن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بعد أن أجرى عملية "الفتق الإربي".

ومن جانبه، منح رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فريق المقاصة المحدد لها السبت المقبل.

وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة جدول المسابقة.