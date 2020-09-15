"تحديد معايير اختيار الحكام".. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أرسلت إدارة النادي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، طالبت خلاله إيضاح معايير اختيار الحكام، وضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة؛ للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها.

واستند الأهلي في خطابه لاتحاد الكرة على الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تشهدها مباريات الأهلي في بطولة الدوري، مثلما حدث في المباراة الأخيرة (أمام الاتحاد السكندري) والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاءً فجة أثرت على نتيجة المباراة.

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كما طالبت إدارة الأهلي، بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة أمس، والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات.

وجاء في خطاب النادي للاتحاد اليوم الثلاثاء، أن الحكم الذي أدار مباراة أمس يدير المباراة الرابعة للأهلي هذا الموسم والثانية خلال 12 يومًا، في حين أن الحكم المصنف رقم "1" لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهلي.

كما أشار البيان إلى أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيفان بيبيك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة في أوروبا واستبعاده من قبل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بسبب أخطائه "الفجة"، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي وأثارت قراراته غير الموفقة حينذاك جدلًا كبيرًا.