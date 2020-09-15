يقدم موقع الوفد بث مباشر لمباراة النصر السعودي وسباهان أصفهان الإيراني المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.
ويتواجد النصر السعودي والفريق الإيراني في المجموعة الرابعة من البطولة الدولية، والتي يتصدر الترتيب خلالها فريق السد برصيد 4 نقاط، فيما يحل النصر السعودي ثاني الجدول بـ4 نقاط أيضًا، بفارق الأهداف.
ويتواجد ثالثًا فريق سباهان أصفهان الإيراني وأخيرًا يحل فريق العين الإماراتي بدون نقاط.
تبث المباراة عبر قناة بي ان سبورت 7في تمام التاسعة بتوقيت السعودية والأردن والثامنة بتوقيت مصر، على ملعب استاد جاسم بن حمد، وسيعلق على اللقاء سوار الذهب.
يُذكر أن مباراة أخرى في المجموعة نفسها ستقام بين العين الإماراتي والسد القطري، في تمام السادسة بتوقيت السعودية والأردن والخامسة بتوقيت مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مباراة النصر السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.