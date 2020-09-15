بث مباشر | مباراة النصر السعودي وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا اليوم

يقدم موقع الوفد بث مباشر لمباراة النصر السعودي وسباهان أصفهان الإيراني المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ويتواجد النصر السعودي والفريق الإيراني في المجموعة الرابعة من البطولة الدولية، والتي يتصدر الترتيب خلالها فريق السد برصيد 4 نقاط، فيما يحل النصر السعودي ثاني الجدول بـ

4 نقاط أيضًا، بفارق الأهداف.

ويتواجد ثالثًا فريق سباهان أصفهان الإيراني وأخيرًا يحل فريق العين الإماراتي بدون نقاط.

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تبث المباراة عبر قناة بي ان سبورت 7

في تمام التاسعة بتوقيت السعودية والأردن والثامنة بتوقيت مصر، على ملعب استاد جاسم بن حمد، وسيعلق على اللقاء سوار الذهب.

يُذكر أن مباراة أخرى في المجموعة نفسها ستقام بين العين الإماراتي والسد القطري، في تمام السادسة بتوقيت السعودية والأردن والخامسة بتوقيت مصر.