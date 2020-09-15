رضا عبد العال مديراً فنياً لفريق طنطا

أعلنت إدارة نادي طنطا عن تعيين رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك مديراً فنياً للفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً لأيمن المزين .
وتقدم المزين بإستقالته مؤخراً عقب الخسارة من أسوان برباعية نظيفة أول أمس الأثنين، ضمن منافست الجولة الـ27 من بطولة الدوري.
وجاء تعيين رضا عبد العال بعد فشل مفاوضات مجلس طنطا برئاسة فايز عريبي مع أكثر من مدرب وطني ابرزهم مؤمن سليمان المدير الفني السابق للزمالك ومجدي عبد العاطي المدير الفني الأسبق لأسوان .
ومن المقرر أن يبدأ رضاعبد العال مهمته مع أبناء السيد البدوي خلال الساعات المقبلة من أجل تحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري والهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني.
ويحتل طنطا حالياً المركز الأخير برصيد 17 نقطة لذا تبدو مهمة رضا عبد العال صعبة للغاية الا أم حلم البقاء في الدوري مازال يراود أبناء السيد البدوي.
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