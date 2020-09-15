مشاهدة مباراة النصر وسباهان أصفهان بث مباشر اليوم 15-9-2020 في دوري أبطال آسيا

عشاق فريق النصر السعودي سيكونوا على موعد اليوم الثلاثاء ومشاهدة بث مباشر لمباراة الفريق المهمة أمام نظيره سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا ومن المقرر أن ينطلق البث المباشر الخاص بمباراة السد ضد سباهان أصفهان في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة للغاية خاصة وأن كل منهما في حاجة قوية للفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط.

ويطمع السد في الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة التي يتقاسمها حاليًا مع لفريق السد وإن كان فارق الأهداف يصب في مصلحة الأخير ولكنه يدرك تمامًا أن الفوز بالمباراة هي وسيلته للحفاظ على فرصه في التأهل للأدوار الإقصائية والمنافسة على اللقب بأي شكل

في المقابل يطمع فريق سباهان أصفهان هو الآخر في تحقيق الفوز من أجل المنافسة على التأهل خاصة وأنه في المركز الثالث برصيد 3 نقاط أي أن أمامه الفرصة في التأهل ولكن بشرط تحقيق النتائج الطيبة.

وعلق البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر على مباراة فريقه أمام نظيره سباهان أصفهان مؤكدًا انها من أصعب المباريات نظرًا للظروف التي تمر بها الرياضة وتغيير نظام البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا وشدد المدرب البرتغالي على ثقته في قدرات لاعبيه وأنهم قادرون على الفوز باللقاء ومواصلة الزحف والتقدم في البطولة والوصول الى المباراة النهائية وأكد فيتوريا أن النصر يستهدف التتويج اللقب القاري هذا الموسم مؤكدًا أن فريقه يمتلك مجموعة مميزة للغاية من اللاعبين وأن مهمة الجهاز الفني هو أن يقوم بتوظيفهم جيدًا واستغلالهم أفضل استغلال.