الزمالك يؤجل إقامة عزاء عزمي مجاهد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق للكرة الطائرة إلى موعد لاحق بناء على طلب نجله أمير عزمي بسبب إصابته بفيروس للكرة الطائرة إلى موعد لاحق بناء على طلب نجله أمير عزمي بسبب إصابته بفيروس كورونا ومن المقرر أن يتم تحديد موعد إقامة عزاء مجاهد بعد شفاء نجله أمير. وكان مرتضى منصور قد قرر إقامة عزاء عزمي مجاهد في مقر النادي بدلا من مسجد الحامدية الشاذلية.



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