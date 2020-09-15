تدريبات قوية لرباعي حراس مرمى الزمالك

خاض محمود عبد الرحيم جنش ومحمد ابوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالكتدريبات قوية تحت اشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس.
وحرص عبد السلام على وضع برنامج خاص يعتمد على زيادة رد الفعل والتعامل مع الكرات العرضية للحراس الأربعة.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الجولة 28 للدوري الممتاز.
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